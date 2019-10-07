Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşen ağaç, otomobilin üzerine devrildi
Son Dakika Güncel Yıldırım düşen ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Yıldırım düşen ağaç, otomobilin üzerine devrildi

25 dakika önce

TRABZON'da dün etkili olan sağanak sırasında 963 yıldırım düştüğü belirlendi.

Yıldırım düşen ağaç, otomobilin üzerine devrildi, System.String[]
TRABZON'da dün etkili olan sağanak sırasında 963 yıldırım düştüğü belirlendi. Yıldırımın isabet ettiği ağaç ise park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Kentte dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler, güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.
Ortahisar ilçesinde Atapark'a düşen yıldırımın isabet ettiği ağaç devrilerek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kimsenin bulunmadığı otomobilde hasar oluştu. Değirmendere Mahallesi'nde boş bir araziye düşen yıldırım anı kameraya yansıdı.
3 İLE 1779 YILDIRIM DÜŞTÜ
Meteoroloji Trabzon Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dün akşam saatlerinde etkisini artıran ve gece yarısına kadar süren sağanak sırasında, Trabzon, Artvin ve Rize'de, 1779 yıldırım düştüğü tespit edildi. Trabzon'da 963, Artvin'de 670, Rize'de ise 146 yıldırım düştüğü belirlendi.


Trabzon, Artvin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:03 Kaynak: DHA
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