Yıldırım düşen ağaç parçalandı
1 saat önce
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan sağanak yağış heyelana yol açtı, yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:25 Kaynak: DHA
MERSİN'in Çamlıyayla
ilçesinde etkili olan sağanak yağış heyelana yol açtı, yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalandı. Mersin
'in kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak Anamur
, Silifke
, Erdemli
ve Tarsus
ilçelerinin ardından bu kez de Çamlıyayla'yı vurdu. Kale
ve Çayırekinliği mahallelerindeki gök gürültülü sağanak yağış nedeni ile çamurlaşan toprak kayarak Çamlıyayla-Tarsus karayolunun bir bölümünü kapattı. Yol, belediye ekiplerini çalışması sonucu trafiğe açılırken, yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalandı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirten Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı
, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Öte yandan herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
- Çamlıyaylamersin
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