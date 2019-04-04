Yıldırım Düşen Ağaç Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü

Marmaris'te yıldırımın düştüğü ağaç alev aldı.

Marmaris'te yıldırımın düştüğü ağaç alev aldı. Saniler içinde alev topuna dönen ağacın yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Marmaris'te yağış etkili olmuştu. Çıldır Mahallesi'nde bulunan bir palmiye ağacına da yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu çıkan yangın anını bir vatandaş cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yangında can ve mal kaybı olmazken vatandaşların kısa süreli korkmasına neden oldu. Ağaçtaki yangın şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede söndü.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi

Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı!

Gelin Adayı Sinem Umaş ile Semra Kaynana 15 Yıl Sonra Canlı Yayında Yüzleşti

Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak