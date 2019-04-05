Son Dakika Haberleri: Yıldırım Düşen Ağaç Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü...o Anlar Kamerada

Yıldırım Düşen Ağaç Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü...o Anlar Kamerada

43 dakika önce

Yıldırım düşen ağaç saniyeler içinde alev topuna döndü.

Yıldırım düşen ağaç saniyeler içinde alev topuna döndü...O anlar kamerada

MUĞLA - Marmaris'te yıldırımın düştüğü ağaç alev aldı. Saniler içinde alev topuna dönen ağacın yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Marmaris'te yağış etkili olmuştu. Çıldır Mahallesi'nde bulunan bir palmiye ağacına da yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu çıkan yangın anını bir vatandaş cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yangında can ve mal kaybı olmazken vatandaşların kısa süreli korkmasına neden oldu. Ağaçtaki yangın şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede söndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:27 Kaynak: İHA

Marmaris, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu Canlı Yayında Silahlı Soygun! Konukları ve Sunucuyu Soyup Kaçtılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 03:10:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım Düşen Ağaç Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü...o Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]