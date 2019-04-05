Yıldırım Düşen Ağaç Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü...o Anlar Kamerada
43 dakika önce
Yıldırım düşen ağaç saniyeler içinde alev topuna döndü.
Yıldırım düşen ağaç saniyeler içinde alev topuna döndü...O anlar kamerada
MUĞLA - Marmaris
'te yıldırımın düştüğü ağaç alev aldı. Saniler içinde alev topuna dönen ağacın yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Marmaris'te yağış etkili olmuştu. Çıldır
Mahallesi'nde bulunan bir palmiye ağacına da yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu çıkan yangın anını bir vatandaş cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yangında can ve mal kaybı olmazken vatandaşların kısa süreli korkmasına neden oldu. Ağaçtaki yangın şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede söndü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:27 Kaynak: İHA
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