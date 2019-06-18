Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşen ağılda 40 küçükbaş öldü
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Yıldırım düşen ağılda 40 küçükbaş öldü

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, ağıla yıldırım düşmesi nedeniyle 40 küçükbaş öldü.

Yıldırım düşen ağılda 40 küçükbaş öldü, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde, ağıla yıldırım düşmesi nedeniyle 40 küçükbaş öldü.
Olay, Silifke ilçesine bağlı Yeniçıktı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aniden başlayan yağışla birlikte mahallede Ömer Uyguç'un ağılına yıldırım düştü. O sırada ağılda bulunan 40 küçükbaş öldü, 15'i de yaralandı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:51 Kaynak: DHA
Mersin, Silifke, Güncel
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