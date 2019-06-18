Yıldırım düşen ağılda 40 küçükbaş öldü
1 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde, ağıla yıldırım düşmesi nedeniyle 40 küçükbaş öldü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:51 Kaynak: DHA
MERSİN'in Silifke
ilçesinde, ağıla yıldırım düşmesi nedeniyle 40 küçükbaş öldü.
Olay, Silifke ilçesine bağlı Yeniçıktı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aniden başlayan yağışla birlikte mahallede Ömer Uyguç'un ağılına yıldırım düştü. O sırada ağılda bulunan 40 küçükbaş öldü, 15'i de yaralandı.
- Mersin
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