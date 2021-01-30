Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika

Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı
BURDUR - Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Belenli köyünde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte etkili olan yağış nedeniyle caminin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu, caminin minaresi yıkıldı.
Kemer İlçesine bağlı Belenli köyünde, etkili sağanak yağış nedeniyle köy sınırları içinde bulunan Karapınar Camii minaresine yıldırım düştü. Yerle bir olan caminin minaresi görenleri hayrete düşürdü. Yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları çevredeki evlere zarar verdi. Caminin minaresine düşen yıldırım sonrasında Belenli Köyü'nün elektrikleri kesildi.
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, caminin etrafında önlem aldı. Yıldırımın etkisiyle minarenin büyük kısmı yere düşenken ölü veya yaralının olmadığını öğrenildi.
Kaynak: İHA
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