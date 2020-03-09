Yıldırım düşen evde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım düşen evde yangın çıktı - Son Dakika

Yıldırım düşen evde yangın çıktı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü.

Yıldırım düşen evde yangın çıktı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.


Yangın, İkiçeşmelik mahallesi 613. Sokak üzerindeki bir sitede yer alan apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıldırım düşmesi sonucu bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kuşadası, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı
3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 05:15:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım düşen evde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]