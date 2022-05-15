Yıldırım düşen evin çatısı yandı - Son Dakika
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Yıldırım düşen evin çatısı yandı

15.05.2022 21:39
Yıldırım düşen evin çatısı yandı

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı.

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaprakhisar köyünde Sabri Bakar'a (30) ait müstakil evin çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım isabet etti. O sırada evde bulunan aile yara almadan kurtulurken, çatıdan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanındaki binalara sıçramadan söndürülürken; evin çatısı kullanılmaz hale geldi.


Yıldırım düşen evin çatısı yandı
Yıldırım düşen evin çatısı yandı
YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Güzelyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıldırım düşen evin çatısı yandı - Son Dakika


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