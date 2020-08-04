Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı - Son Dakika

Yangın bölgesinde sarp kayalıklar olması zaman zaman ekiplere zor anlar yaşattı. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, söndürme çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:32

Kaynak: DHA

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