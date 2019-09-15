Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı
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Yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

41 dakika önce

Yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı.

Yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Andırın İlçesine bağlı Köşürge Mahallesinde meydana geldi. Sağanak yağmurla birlikte bölgeye düşen yıldırımlar, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Gözcü kulelerinin ihbarı üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arozöz ve 2 su tankı ile yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

Kahramanmaraş, Andırın, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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