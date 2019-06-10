Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi yandı
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi yandı

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak öldü.

Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi yandı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak öldü.
Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesi yakınlarında H.Ş.'ye ait bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çiftlikteki çalışanların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri çiftliğe sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek üretim çiftliğini tamamen sardı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında üretim çiftliği kullanılmaz hale gelirken, içindeki 500 kadar yavru hindi yanarak öldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:02 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de bal arıları 3 kişiyi soktu: Hastaneye kaldırılan köylülerden 1'i öldü Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti Hindi çiftliğinde korkunç olay! 16 yaşındaki kız çocuğu da gözaltında Adana'da 15 aylık kızını öldüren anne hakim karşısına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]