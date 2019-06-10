Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi yandı
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak öldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:02 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'nın Tavşanlı
ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak öldü.
Tavşanlı ilçesi Tepecik
Beldesi yakınlarında H.Ş.'ye ait bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çiftlikteki çalışanların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri çiftliğe sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek üretim çiftliğini tamamen sardı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında üretim çiftliği kullanılmaz hale gelirken, içindeki 500 kadar yavru hindi yanarak öldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Tahya
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