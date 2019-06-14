Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
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Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

1 saat önce

Siirt'te bir apartmanın damına yıldırım düşme anı cep telefonu görüntüsünde yer aldı.

Siirt'te bir apartmanın damına yıldırım düşme anı cep telefonu görüntüsünde yer aldı.
Kentte etkili olan sağanak yağış sırasında aralıklarla şimşek çaktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Afetevler Mahallesi'nde bir apartmanın damına düşen yıldırım cep telefonu tarafından kaydedildi.
Apartmanın damına büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle duvarda ufak çaplı hasar oluştu.
Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:30 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
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