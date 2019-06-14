Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
1 saat önce
Siirt'te bir apartmanın damına yıldırım düşme anı cep telefonu görüntüsünde yer aldı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:30 Kaynak: AA
'te bir apartmanın damına yıldırım düşme anı cep telefonu görüntüsünde yer aldı.
Kentte etkili olan sağanak yağış sırasında aralıklarla şimşek çaktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Afetevler Mahallesi'nde bir apartmanın damına düşen yıldırım cep telefonu tarafından kaydedildi.
Apartmanın damına büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle duvarda ufak çaplı hasar oluştu.
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