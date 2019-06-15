Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti
3 saat önce
Zonguldak Alaplı ilçesinde akşama karşı kısa süreli yağan yağmurla birlikte gökyüzünde beliren şimşekler heyecan yaşattı.
Zonguldak Alaplı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
ilçesinde akşama karşı kısa süreli yağan yağmurla birlikte gökyüzünde beliren şimşekler heyecan yaşattı.
Alaplı ilçesinde 13 yaşındaki Miraç Eren isimli bir çocuğun evin balkonundan rast gele çekim esnasında o anları saniye saniye kaydetti. Yıldırım düşme anı saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedilirken, ilçedeki boş bir alana düşmesi faciayı önledi. - ZONGULDAK
Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti
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