Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti
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Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti

3 saat önce

Zonguldak Alaplı ilçesinde akşama karşı kısa süreli yağan yağmurla birlikte gökyüzünde beliren şimşekler heyecan yaşattı.

Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti, System.String[]
Zonguldak Alaplı ilçesinde akşama karşı kısa süreli yağan yağmurla birlikte gökyüzünde beliren şimşekler heyecan yaşattı.

Alaplı ilçesinde 13 yaşındaki Miraç Eren isimli bir çocuğun evin balkonundan rast gele çekim esnasında o anları saniye saniye kaydetti. Yıldırım düşme anı saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedilirken, ilçedeki boş bir alana düşmesi faciayı önledi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
Zonguldak, Alaplı, Güncel
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