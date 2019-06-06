Yıldırım düşme anını görüntüledi
1 saat önce
Sivas'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi. Kangal
ilçesine bağlı Alacahan
köyünde bir vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağmurun ardından oluşan yıldırım Hakan Sarıtepe adındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şans eseri Alacahan köyünde kaydedilen görüntülerde yıldırımın boş bir alana düştüğü görüldü. Yıldırımın düşme anından sonra oluşan gök gürültüsünün ardından bir vatandaşın, 'dua ederek tepki vermesi dikkat çekti. Sarıtepe, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.
(İHA)
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