Yıldırım düşme anları cep telefonları ile görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün sarı uyarı verdiği Karabük'te akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın ardından çakan şimşekler görsel şölen sundu. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

KARABÜK - Karabük ve Bartın 'da etkili olan rüzgarın ardından gök gürültülü şimşekler görsel şölen sunarken yıldırım düşme anları cep telefonu ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

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