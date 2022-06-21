Yıldırım düşme anları cep telefonları ile görüntülendi - Son Dakika
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Yıldırım düşme anları cep telefonları ile görüntülendi

21.06.2022 09:17

Karabük ve Bartın'da etkili olan rüzgarın ardından gök gürültülü şimşekler görsel şölen sunarken yıldırım düşme anları cep telefonu ile kaydedildi.

Karabük ve Bartın'da etkili olan rüzgarın ardından gök gürültülü şimşekler görsel şölen sunarken yıldırım düşme anları cep telefonu ile kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı verdiği Karabük'te akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın ardından çakan şimşekler görsel şölen sundu. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bartın İnkumu sahilinde de çakan şimşekler keyifli seyir oluşturdu.

(Rıdvan Bostancı - Bülent Bostancı - İHA)

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım düşme anları cep telefonları ile görüntülendi - Son Dakika

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