Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki mobilyacılar çarşısına yıldırım düşmesi sonucu işyerinde yangın çıktı, aynı sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan 2 işçi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:12 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Serdivan
ilçesindeki mobilyacılar çarşısına yıldırım düşmesi sonucu işyerinde yangın çıktı, aynı sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan 2 işçi ise yaralandı.
Çark Caddesi üzerindeki mobilyacılar çarşısı Değirmen Sokak
'taki inşaat ve iş merkezine yıldırım düştü. İnşaata düşen yıldırım sonucu 2 işçi yaralanırken koltuk imalathanesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken, koltuk imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İmalathanede zarar meydana geldi.
- Sakarya
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