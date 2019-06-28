Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesi sonucu camiinin minaresi hasar gördü
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Yıldırım düşmesi sonucu camiinin minaresi hasar gördü

1 saat önce

Erzurum'un Olur ilçesinde Merkez Cami'sine yıldırım isabet etmesi sonucu minaresi ve ses sistemi hasar gördü.

Yıldırım düşmesi sonucu camiinin minaresi hasar gördü, System.String[]
Erzurum'un Olur ilçesinde Merkez Cami'sine yıldırım isabet etmesi sonucu minaresi ve ses sistemi hasar gördü.

Dün akşam saatlerinde Erzurum'un Olur ilçesinde etkili olan sağanak yağmur öncesi Merkez Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu cami minaresi zarar gördü.

İmam Mustafa Kırmacı, "Camide iken yaşanan olayda minarenin kubbesinde kısmen hasar oluştu ve kubbedeki taş parçaları bahçeye düştü. Minare ve camideki ses sisteminin de zarar gördüğü olayda yaralanan olmadı. Minareye yıldırım isabet ettiği esnada deprem sandım camiden çıktım" dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Merkez, Erzurum, Güncel
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