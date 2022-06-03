Olay, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sıdıka Alkan'a ait tek katlı prefabrik evde, elektrik hattına düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Yangına Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan Sıdıka Alkan'ın komşuları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaynak: İHA

Yenicekent, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev kül oldu - Son Dakika

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