Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu

- Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu Düşen yıldırımın telef ettiği ineklerinden geriye buzağı kaldı "Ben 30 yıldır ineklere bakarım, çocuklarımdan çok onlara koşardım" Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde düşen yıldırım nedeni ile 2 inek telef oldu.

- Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu

Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı

Düşen yıldırımın telef ettiği ineklerinden geriye buzağı kaldı

"Ben 30 yıldır ineklere bakarım, çocuklarımdan çok onlara koşardım"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde düşen yıldırım nedeni ile 2 inek telef oldu. "Çocuklarımdan çok onlara koşardım" dediği telef olan ineklerinden geriye 1 buzağı kalan yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hanife Bostan isimli yaşlı kadın, sabah saatlerini 2 ineği ve 1 buzağını otlaması için evine yakın bir bölgede bulunan araziye götürdü. Bostan evine dönerken, düşen yıldırım sonucu 2 ineği telef olurken, buzağı kurtuldu. İneklerini gören Bostan hemen komşularından yardım istedi. Yapılan kontrollerde 2 ineğin de telef olduğu belirlendi. Olay yerine gelen veterinerler tarafından yapılan kontrollerde ineklerin yıldırım düşmesi sonucu telef olduğu belirlendi. 2 inekten geriye kalan buzağı ile evine dönen Bostan ise "Büyük hüzün yaşadı. Yaşanan olayı anlatan kadın, gözyaşlarına boğuldu.

"Hayvanlarım yandı, daha ne hissedeyim"

Çok üzüldüğünü dile getiren Bostan, "Bir gök gürültüsü, patlama oldu. Bir ateş indi. Ben eve doğru çıkıyordum. Geriye döndüm hayvanlarıma bakmak için. Bir baktım, ineklerimin ayakları havada sallanıyor. Sonra yıldırımın vurduğunu anladım. Hayvanlarım yandı, daha ne hissedeyim. Geriye bir buzağım kaldı. Bu da o sırada ineklerimin yanındaydı. Hemen veterinerler geldi, baktılar. Hayvanların yanmadığını, yıldırımın etkisi ile öldüğünü söyledi. Sonra kepçeler geldi, hayvanları çıkarttı. Sonra muayene ettiler. Etlerinin satılabileceğini söylediler. Ben de bilmem, nasıl yapıyorsanız yapın dedim. Sonra götürdüler. Buzağım yetim kaldı. Ben 30 yıldır ineklere bakarım. Çocuklarımdan çok onlara koşardım" dedi.

Başiskele, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Son Dakika

20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 16:30 Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 13:19 Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:13 Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 22:28:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]