Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - Son Dakika

Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Fethiye ilçesi Nif Mahallesi Çal Dağı mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan helikopter ile müdahale edilerek söndürüldü.