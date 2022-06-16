Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı - Son Dakika
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Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

16.06.2022 16:47

Muğla'nın Milas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Karacaağaç Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
YORUMLAR
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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı - Son Dakika
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