Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Karacaağaç Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı - Son Dakika

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