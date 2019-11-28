Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesi sonucu Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Yıldırım düşmesi sonucu Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika

Yıldırım düşmesi sonucu Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Yıldırım düşmesi sonucu Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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