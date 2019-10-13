Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Yavan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşlarının omzunda tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehidin tabutu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

Törene, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda Hilal Taktiği kullanılıyor
Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy teröristlerden kurtarıldı Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu YPG Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 14:21:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]