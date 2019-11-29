Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Adana'da son yolculuğa uğurlandı
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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Adana'da son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Adana'da son yolculuğa uğurlandı, System.String[]

Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Çabuk'un (24) naaşı, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Ünlen, annesi Feriha, kardeşi Fatma Çabuk ile yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kozan Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Jülide Sarıeroğlu, tören sırasında bir süre, teskin ettiği anne Feriha Çabuk'un yanında durdu.

Geçen yıl göreve başlayan ve bekar olduğu öğrenilen Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un, Pençe Harekatı bölgesinde görev yaptığı için 5 gün önce vefat eden dedesi Ali Çabuk'un cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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