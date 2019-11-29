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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için uğurlama töreni

6 saat önce

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için uğurlama töreniHAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için uğurlama töreni yapıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için uğurlama töreni

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için uğurlama töreni yapıldı.

Irak'ın kuzeyi Hakurk sektörü 1530 Rakımlı Tepe Üs Bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk şehit düşmüştü. Şehit Çabuk için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari İl Müftü Yardımcısı Osman Doğan tarafından dua okundu. Duanın ardından şehidin naaşı memleketi Adana'ya gönderilmek üzere ambulansla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na uğurlandı.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Başkanı Piyade Komando Albayı Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, HATSO Başkanı Servet Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Doğu Anadolu Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti temsilcileri, asker, polis ve kurum amirleri katıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için uğurlama töreni

Hakurk, Irak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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