Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle uğurlandı
Son Dakika Güncel Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle uğurlandı - Son Dakika

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle uğurlandı

6 saat önce

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için uğurlama töreni düzenlendi.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle uğurlandı, System.String[]

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için uğurlama töreni düzenlendi.


Hakkari merkez Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (Yozgat) ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (Bartın) şehit olurken, 13 asker ise yaralanmıştı. Şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua okundu. Duanın ardından şehit askerlerin naaşları memleketlerine gönderilmek üzere ambulansla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na uğurlandı.


Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Başkanı Piyade Komando Albayı Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, HATSO Başkanı Servet Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, siyasi parti temsilcileri, asker, polis ve kurum amirleri katıldı. - HAKKARİ

Komando, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 22:12:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]