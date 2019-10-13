Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandı
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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandı

1 saat önce

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandıHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan, törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan, törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen ilk törenin ardından helikopterle Yüksekova ilçesine getirilen Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Selahaddin Eyyübi Havalimanında tören düzenledi. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Tümen Komutanı Tuğgeneral Muhammer Alper, asker ve polisin katıldığı terönde, Şehit Yavan'ın naaşı uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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