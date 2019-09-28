Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşmesiyle yaralan genç, hayata tutunamadı
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Yıldırım düşmesiyle yaralan genç, hayata tutunamadı

5 dakika önce

KONYA'nın Altınekin ilçesinde top oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Çuhadar (18) tedavi gördüğü hastanede, 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesiyle yaralan genç, hayata tutunamadı, System.String[]
KONYA'nın Altınekin ilçesinde top oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Çuhadar (18) tedavi gördüğü hastanede, 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 14 Eylül'de Altınekin ilçesinde meydana geldi. Bir akrabalarının düğünü için ilçe merkezine gelen Mehmet Çuhadar, düğün salonu yakınlarında bulunan bir halı sahada top oynamaya başladı. Bu sırada üzerine yıldırım düşen Çuhadar ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çuhadar yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Mehmet Çuhadar tüm müdahalelere rağmen 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çuhadar'ın cenazesi, bu sabah ilçeye bağlı Soyhan Mahallesi'nde toprağa verildi.


Mehmet Çuhadar, Altınekin, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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