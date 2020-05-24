Yıldırım düşmüş keçileri telef olmuştu, Soyer'den destek geldi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıldırım düşmesi sonucu 69 keçisi telef olan Karaburunlu Ali Tokaç'ın mağduriyetini gidermek için gereken her çalışmanın yapılacağını açıkladı. Tokaç'a sosyal medya üzerinden seslenen Başkan Soyer, yapılacak yardımların yanı sıra annesiz kalan 20 oğlağın bakımının da büyükşehir belediyesi tarafından üstlenileceğini söyledi.



Karaburun ilçesinde yaşayan Ali Tokaç'ın 69 keçisi, yıldırım düşmesi sonucu telef olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, bu olayın ardından harekete geçti. Olaydan duyduğu üzüntüyü sosyal medyada paylaştığı mesajla dile getiren Soyer, Tokaç'ın mağduriyetini gidermek için gereken her çalışmanın yapılacağını belirtti. Soyer, "Karaburun ilçemizde Yaylaköy'den Ali Tokaç'ın 69 keçisinin yıldırım düşmesi sonucu telef olduğunu öğrendim. 'En çok annesiz kalan 20 oğlağa üzülüyorum' diyen Ali kardeşimize gerekli desteğin verilmesi için arkadaşlarımı görevlendirdim. Üretenin her zaman yanındayız" dedi.



Nakdi yardım ve hayvan desteği de verilecek



Başkan Soyer'in talimatının ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilk olarak annesiz kalan oğlakların bakımı konusunda destek olmak üzere gerekli çalışmalara başladı. Oluşan maddi kaybın telafisi için de köylü ve çiftçilere doğal afet durumlarında verilen nakdi yardımlar kapsamında destek olunacak ve küçükbaş hayvan desteği verilecek. - İZMİR