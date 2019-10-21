Son Dakika Haberleri: Yıldırım düştü 20 yerde orman yangını çıktı
Son Dakika Güncel Yıldırım düştü 20 yerde orman yangını çıktı

Yıldırım düştü 20 yerde orman yangını çıktı

1 saat önce

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) sınırları içerisinde 17 Ekim günü yıldırım düşmesi sonucu 20 orman yangını çıktığı, rekor sayıdaki orman yangınlarının büyümeden söndürüldüğü bildirildi.

Yıldırım düştü 20 yerde orman yangını çıktı, System.String[]

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) sınırları içerisinde 17 Ekim günü yıldırım düşmesi sonucu 20 orman yangını çıktığı, rekor sayıdaki orman yangınlarının büyümeden söndürüldüğü bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olağanüstü hava hallerinin cereyan ettiği günde, Kozan'da 7, Karaisalı'da 4, Aladağ'da 3, Adana'da 2 ve bölge sınırlarındaki Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 olmak üzere toplam 20 yangın çıktı.

Yıldırım düşmesi neticesinde hem gündüz hem de gece ortaya çıkan yangınlara ekipler tarafından anında müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

OBM Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre böyle bir durumun Adana bölgesinde daha önce hiç yaşanmadığı tespit edildi.

(İHA)

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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