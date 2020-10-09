Yıldırım düştü, ağaç parçalandı - Son Dakika

Yıldırım düştü, ağaç parçalandı
09.10.2020 21:20
Yıldırım düştü, ağaç parçalandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken, yıldırım düşmesiyle ağaç parçalandı.
Yıldırım düştü, ağaç parçalandı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken, yıldırım düşmesiyle ağaç parçalandı. Yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göl oldu. Gemlik ilçesine yıldırım düşmesiyle, bir ağaç parçalandı ve düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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