Yıldırım düştü, ağaç parçalandı - Son Dakika

Yıldırım düştü, ağaç parçalandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken, yıldırım düşmesiyle ağaç parçalandı. Yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göl oldu. Gemlik ilçesine yıldırım düşmesiyle, bir ağaç parçalandı ve düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.