Son Dakika Haberleri: Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
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Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Öztaş'ın, otlakmak için Kuyupınar Yaylası'na götürdüğü hayvanlarının üzerine yıldırım düştü.
Olayda 14 keçi telef oldu, 2 keçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:52 Kaynak: AA
İbrahim Öztaş, Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel
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