Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:52 Kaynak: AA
'ın Çağlayancerit
ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Öztaş
'ın, otlakmak için Kuyupınar Yaylası'na götürdüğü hayvanlarının üzerine yıldırım düştü.
Olayda 14 keçi telef oldu, 2 keçi yaralandı.
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