Yıldırım düştü, orman yangını çıktı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı bölgeye yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Manavgat'ın Ahmetler Kanyonu ve Gebece Mahallesi'ndeki Güğlen Dağı'na iki ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangınlara Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangınlarda yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.