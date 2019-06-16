Yıldırım: "En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile dedi ki 'Bu Ordu işi olmamıştır, yanlış olmuştur,...
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Yıldırım: "En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile dedi ki 'Bu Ordu işi olmamıştır, yanlış olmuştur, bizde görüntüler var RTÜK'e takılacağız diye yayınlamıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Yıldırım: "En yakın arkadaşı Fatih Portakal
bile dedi ki 'Bu Ordu
işi olmamıştır, yanlış olmuştur, bizde görüntüler var RTÜK'e takılacağız diye yayınlamıyoruz.' Bence kabul etseydi Ekrem Bey, özür dileseydi iş bitmişti ama iki gün sonra düşündü, taşındı 'basitlik' diye bir icatta bulundu. Bu da şüyuu vukuundan beter bir şey. Aslında Vali'den özür dilemesi gerekir demiştim, şimdi başka bir şey diyorum, İstanbullular'dan ve milletten özür dilemesi gerekir, çünkü millete yalan söylemiştir."
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