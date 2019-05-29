Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldiYıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde buluştuğu Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle istişarelerde bulundu.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:47 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi
Yıldırım, Haliç
Kongre Merkezi'nde buluştuğu Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle istişarelerde bulundu.
Programa katılan çok sayıda platform üyesiyle sohbet eden Yıldırım, daha sonra öğretmenlerin sorunlarını dinledi.
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