Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu
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Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldiYıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde buluştuğu Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle istişarelerde bulundu.

Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi
Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde buluştuğu Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle istişarelerde bulundu.
Programa katılan çok sayıda platform üyesiyle sohbet eden Yıldırım, daha sonra öğretmenlerin sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:47 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Güncel
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