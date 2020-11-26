Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika

Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı

26.11.2020 15:20

Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde yapımı tamamlanan kütüphane ve anaokulunun açılışı son Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde yapımı tamamlanan kütüphane ve anaokulunun açılışı son Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Yalnızbağ yerleşkesinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip bina içerisinde öğrencilerin son derece rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacak 700 kişi kapasitede olan, 3'ü engelli okuma salonu olmak üzere toplam 29 adet çalışma salonunu barındıran 120 bini aşkın kitabın olduğu kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Törene Binali Yıldırım ve kent protokolü katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kütüphane davetliler tarafından gezildi.

Kütüphanenin ardından hayırsever bir işadamı tarafından yerleşke içerisinde yaptırılan anaokulu da hizmete sokuldu.

Burada düzenlenen törende Yıldırım tarafından tabletler öğrencilere takdim edildi.

Anaokulunda minik öğrencilerle bir araya gelen son Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hacivat - Karagöz oyununu da bağdaş kurup çocuklarla birlikte izledi.

Yıldırım açılış programlarının ardından baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine hareket etti.

Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı
Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı
Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı
Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı
Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı
Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı
Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı
Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı
Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı

Binali Yıldırım, AK Parti, Başbakan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
Son dakika: Ödemeler nasıl olacak? İstanbul'da okul servis ücretlerine düzenleme Son dakika: Ödemeler nasıl olacak? İstanbul'da okul servis ücretlerine düzenleme         
15:12
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir         
15:01
Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak         
14:59
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
14:33
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
13:59
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi 7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
13:05
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 15:55:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binali Yıldırım, kütüphane ve anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei