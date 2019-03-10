Yıldırım, Erzincan Eğitim Kültür Vakfı'nın Programında Konuştu (1)
1 saat önce
- Erzincan Eğitim Kültür Vakfı'nın programı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde Erzincan Eğitim Kültür Vakfı'nın programında konuştu.
- Erzincan Eğitim Kültür Vakfı'nın programı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde Erzincan Eğitim Kültür Vakfı'nın programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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