Son Dakika Haberleri: Yıldırım Esenler'de Konuştu

Yıldırım Esenler'de Konuştu

38 dakika önce

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Esenler'de düzenlenen mitinge katıldı.

Yıldırım Esenler'de Konuştu, System.String[]
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Esenler'de düzenlenen mitinge katıldı. Yıldırım, Esenler'e gelişinde meşalelerle karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, "Esenler'e Metro geliyor hayırlı olsun. Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu Esenler'den geçecek. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüyle Atışalanı arasında Tramvay yapacağız" dedi. Yıldırım konuşmasının devamında, "Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay-yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Etnik kimliğinizle gurur duyun" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın gelişi

-Meşalelerle karşılayanlar

-Yıldırım'ın konuşması

-Yıldırım'ın karanfil dağıtması

-Genel ve Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:23 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Esenler, Güncel
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