Yıldırım Esenyurt'ta Fabrika İşçilerini Ziyaret Etti
17 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Esenyurt
'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım'ı Fabrikada çalışan işçiler karşıladı. Yıldırım daha sonra çalışanlarla birlikte yemekhanede yemek yedi. Yıldırım burada kısa bir konuşma yaptı ve işçilerle sohbet etti. Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci
de eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın fabrikaya gelmesi
-İşçilerle sohbet etmesi
-Yıldırım'ın açıklamaları
-Genel ve detaylar - Çelik
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:39 Kaynak: DHA
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