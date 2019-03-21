Son Dakika Haberleri: Yıldırım Esenyurt'ta Fabrika İşçilerini Ziyaret Etti

Yıldırım Esenyurt'ta Fabrika İşçilerini Ziyaret Etti

2 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti.

Yıldırım Esenyurt'ta Fabrika İşçilerini Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım'ı Fabrikada çalışan işçiler karşıladı. Yıldırım daha sonra çalışanlarla birlikte yemekhanede yemek yedi. Yıldırım burada kısa bir konuşma yaptı ve işçilerle sohbet etti. Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci de eşlik etti. - Çelik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:51 Kaynak: DHA

İstanbul, AK Parti, Esenyurt, Güncel
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