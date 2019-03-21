Yıldırım Esenyurt'ta Fabrika İşçilerini Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım'ı Fabrikada çalışan işçiler karşıladı. Yıldırım daha sonra çalışanlarla birlikte yemekhanede yemek yedi. Yıldırım burada kısa bir konuşma yaptı ve işçilerle sohbet etti. Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci de eşlik etti. - Çelik

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