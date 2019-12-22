Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok - Son Dakika
Son Dakika Politika Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok - Son Dakika

Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok" dedi.

Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. AK Parti'nin kongre sürecinin de başladığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir aileyiz. Uzun ince bir yoldan geliyoruz. Yola çıkarken yolun çetin ve zor olduğunu biliyorduk. Onun için yolları böldük, hayatları birleştirdi. Türkiye'yi doğusu batısı, kuzeyi ve güneyi ile bir araya getirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Kongre dönemimiz başladı. Bu süreç 2023, cumhuriyetin kuruluş yıldönümü yolculuğudur. Bu yolda ilk günkü heyecanla kongrelerimizi yapacağız. Demokrasi şölenini hep birlikte yapacağız. Bütün heyecan ve gayretimizle, ilk günden itibaren yola çıkmış arkadaşlarımız heyecanımızı koruyacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de, eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok. AK Parti ilk günkü heyecanı nasılsa, ilk gün yolla kimlerle çıkmışsa, bugün de aynı kadrolarla büyüyerek, devam etmiştir. Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz bu millete sevdalıyız."


Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:21 Kaynak: DHA
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