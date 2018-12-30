Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Eşsiz Bir Başarı Öyküsü Yazarak Buralara Geldik"

Yıldırım: "Eşsiz Bir Başarı Öyküsü Yazarak Buralara Geldik"

7 dakika önce

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ak Parti İstanbul Teşkilatı toplantısında konuştu.

Yıldırım:
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ak Parti İstanbul Teşkilatı toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:07 Kaynak: AA

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