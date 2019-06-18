Yıldırım: "Etnik kimlik bizim onurumuzdur"
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bingöllüler Hemşehri Sivil Toplum Kuruluşları'nın Beylikdüzü'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmasında, İstanbul'un öneminden bahsetti.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Bingöllüler Hemşehri Sivil Toplum Kuruluşları'nın Beylikdüzü
'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmasında, İstanbul'un öneminden bahsetti.
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