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Yıldırım: "Etnik kimlik bizim onurumuzdur"

27 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bingöllüler Hemşehri Sivil Toplum Kuruluşları'nın Beylikdüzü'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmasında, İstanbul'un öneminden bahsetti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bingöllüler Hemşehri Sivil Toplum Kuruluşları'nın Beylikdüzü'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmasında, İstanbul'un öneminden bahsetti.
Yıldırım: Etnik kimlik bizim onurumuzdur
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:01 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Beylikdüzü, Güncel
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