Yıldırım: "FETÖ büyük bir terör örgütüdür"
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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:23 Kaynak: AA
İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi.
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