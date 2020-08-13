Yıldırım, "Gaziantep-Ankara uçuş seferleri acilen düzenlenmeli" - Son Dakika

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, normalleşme süreciyle birlikte tekrar başlayan Gaziantep- Ankara uçuş seferleri için belirlenen saatlerin Gaziantepli iş insanları açısından olumsuz bir tablo oluşturduğunu dile getirdi.

Her anlamda en verimli ulaşım yolunun havayolu ulaşımı olduğunu fakat mevcut uçuş saatlerinin Gaziantepli iş insanlarına artı zaman maliyeti oluşturduğunu vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Normalleşme süreciyle birlikte havayolu ulaşımının tekrar başlaması bizler için oldukça sevindirici. Ticari hayatımız için, hele hele ticaret erbabı, Türkiye ihracatının bel kemiği Gaziantepliler için vazgeçilmez Geçtiğimiz ayı en fazla ihracat yapan 5'inci il olarak kapatan, Türkiye ihracatının yüzde 4,5'ini gerçekleştiren Gaziantep'in uçak seferleriyle ilgili yaşadığı sorunlar bizleri son derece üzüyor. Ankara'yla bağlantımızı sağlayan ve gün içerisinde gidiş-dönüş yapmaya olanak sağlamayan mevcut uçuş saatleri (Gzt - Ank: 14.30/ Ank-Gzt: 12.35) de bunun son örneği. Bu tablo İş insanları için en büyük maliyet kalemlerinden biri olan zaman maliyetini had safhaya çıkartıyor. Biz Gaziantepliler pratik ve dakik insanlarız. İşlerimizi biran önce halledip diğer işlerimize odaklanmak isteriz. Ankara'ya günübirlik gidip gelememek bizler için birçok anlamda olumsuzluğa sebep oluyor" dedi.

"Mevcut sefer saatleri bürokrasiyle olan iletişimimizi aksatıyor"

"Ticaret ve ihracat kenti Gaziantep'in zaman kaybına tahammülü yok" diyen Başkan Yıldırım, Gaziantep'in bölge açısından kritik bir şehir ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayarak, "Hava ulaşımındaki bu tablo içeride ve dışarıda yeni müşteriler bulmak ve var olan müşteri portföyü ile ilişkileri güçlendirme noktasında da firmalarımızı zora sokuyor. Yalnızca ticari değil, mevcut sefer saatleri bürokrasiyle olan iletişimimizi de aksatıyor. Bölgemizin lideri, çok önemli bir yük taşıyıcısı Gaziantep, ülkemizin Başkenti Ankara'ya günü birlik gidip gelemiyor. Bu sefer saatleri geç kalmadan gözden geçirilip, yeniden düzenlenmeli" şeklinde konuştu.

"AnadoluJet'e talebimizi ilettik olumlu bir dönüş bekliyoruz"

Konuyla ilgili gerekli girişimleri de yaptıklarını aktaran GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, oluşan olumsuz tabloyu AnadoluJet yetkililerine ilettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Biz GTO olarak bu konuyu AnadoluJet yetkililerine ilettik. Mevcut sefer saatlerinin bizlere yaşattığı sorunları dile getirdik. Olması gereken sefer saati Gaziantep-Ankara: 06.30/ Ankara-Gaziantep: 23.50'dir Umut ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bizlere güzel haberler ile geri dönüş sağlarlar" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP