Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Gece Gündüz Çalışıyoruz, Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Yıldırım: "Gece Gündüz Çalışıyoruz, Çalışmaya Devam Edeceğiz"

1 saat önce

, AK Parti'nin Erzincan mitingi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması ERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Erzincan Mitingine katıldı, hemşerilerine hitap etti.

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AK Parti'nin Erzincan mitingi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması ERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Erzincan Mitingine katıldı, hemşerilerine hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:02 Kaynak: AA

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