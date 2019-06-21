Yıldırım: "Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlara tapu verilecek
1 saat önce
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:37 Kaynak: AA
- AK Parti
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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