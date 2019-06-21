Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlara tapu verilecek
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Yıldırım: "Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlara tapu verilecek

1 saat önce

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yıldırım: Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlara tapu verilecek
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:37 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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