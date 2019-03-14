Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" Programına Katıldı - İstanbul
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gelişi "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan...
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın gelişi
"Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi
Hoca Ahmet Yesevi
Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:12 Kaynak: AA
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