Son Dakika Haberleri: Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" Programına Katıldı - İstanbul

Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" Programına Katıldı - İstanbul

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gelişi "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan...

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gelişi
"Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
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