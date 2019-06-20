Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Gençlerimiz belediyeye ait spor salonlarından bedava yararlanacak"
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Yıldırım: "Gençlerimiz belediyeye ait spor salonlarından bedava yararlanacak"

26 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'un konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de amatör spor kulüpleri programına katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'un konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de amatör spor kulüpleri programına katıldı.
Yıldırım: Gençlerimiz belediyeye ait spor salonlarından bedava yararlanacak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:10 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Sarıyer, Güncel
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